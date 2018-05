Langeland: Selv om Langeland stadig har den næsthøjeste ledighed på Fyn og Øerne, viser den seneste opgørelse bedre tal end i flere år. Ledigheden var - omregnet til fuldtidsledige - i gennemsnit på 5,2 procent i marts 2018.

Faldene i ledigheden er primært sket inden for a-kasserne for industri- og byggefag, hvor der nu er 82 ledige fuldtidspersoner mod 97 samme måned sidste år.

En atypisk udvikling er, at det er i aldersgruppen 18-29 år, som nu samlet består af 37 personer, der er ledige på fuld tid, hvor det tidligere var 51. I aldersgruppen af 50-59-årige er der nu er 85 ledige fuldtidspersoner mod 95 samme måned året før, som svarer til et fald på 10 fuldtidspersoner, fremgår det af de tal, som blev forelagt Langeland Kommunes Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget (BUI) forleden.

- Selv om vi selvfølgelig gerne ville have ligget bedre, er der optimisme, ifølge de meldinger, vi får. F.eks. har Dencam Composites øget antallet af ansatte med 50 til næsten 200 på mindre end to år. Der er nogle virksomheder i Tullebølle, som arbejder i rustfrit stål og har fremgang, og vi går mod sommer og dermed højsæson for turismen. Tal viser, at vi på Langeland har en omsætning inden for turismeerhvervet på over 500 millioner kroner årligt og mere end 600 arbejdspladser, siger udvalgets formand, René Larsen (S).

For hele landet ligger den gennemsnitlige ledighed på 4,1 procent. Det svarer, omregnet til personer, som er ledige på fuld tid, til knap 112.000, viser tallene.