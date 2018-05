Haven

Så er tonen for havedesign i 2018 lagt.

Lørdag aften lukkede havelågen i for Det Kongelige Engelske Haveselskabs årlige verdensudstilling. Havedesignere fra verdenseliten, anført af især engelske designere, dystede om guld, sølv og bronze. Chelsea Flower Show er trods udenlandske islæt så engelsk, som det kan være. Sammen med fish and chips, Wimbledon og den gamle dronning er det næsten varemærket for alt, hvad der er engelsk. Verdensudstillingen i Chelsea startede i 1913, og kun to gange har den engelske dronning, siden hun besteg tronen, måttet melde afbud til udstillingen. Trods et nylig afholdt bryllup i familien var hun der igen i år, dagen efter brylluppet. Godt gået af den 92-årige dronning. Fem tips til smukke haver du kan se i år 1. Hvis du vil se en mindre udgave af Chelsea Flowershow og skal et smut til London, så er Hampton Court Flower Show 3.-8. juli også et besøg værd. Prisen er under halvdelen af Chelsea showet. Kortlink.dk/u2ed.2. Malmø Garden Show afholdes 1.-3. juni og er bestemt heller ikke at foragte. Kortlink.dk/u2eb



3. "Mit hjem er mit slot" er en bolig-og havemesse i Haveselskabets have på Frederiksberg 1.-5. juni. Kortlink.dk/2fd



4. Rundt om i hele landet åbner private deres haver 9. og 10. juli. De fleste steder er der gratis entré. Arrangementet kaldes Havefestival og er arrangeret af Haveselskabet. Kortlink.dk/u2fk



5. Du kan se økologiske haver over hele landet. Nærmere oplysninger kortlink.dk/u2fq og generelt se Danmarks smukkeste besøgshaver, haver der holder åbent det meste af sommeren. Kortlink.dk/u2g9

Ro på

Udstillingen følges af havepressen verden over. Det er her, årets tendenser præsenteres in live. Det store tema i år var miljø og mental sundhed. Det er netop tidens trend, når vi ser på, hvordan haverne skal indrettes. De skal være bæredygtige, og haverne skal give os afslapning. Terapihaver kaldes det også. Trenden eller fokus på miljøet og sundhed gør sig også stærkt gældende i danske haver. Chelsea Flower Show Chelsea Flower Show ligger i kvarteret Chelsea i London. Det er verdens mest præstigefyldte haveudstilling, og man siger den ligger linjen for havetrenden i hele Europa.



Den kongelige britiske familie er altid med ved åbningen, og det samme er nogle af Englands kendteste musikere og skuespillere.



Den besøges af særligt udvalgte pressefolk fra hele verden.



Herudover kan 160.000 publikummer købe adgangsbillet. 700 også ganske udvalgte firmaer får lov til at udstille på de 4 hektar, der stiles til rådighed. Her udstilles alt fra haver, planter, redskaber, drivhuse til øvrigt udstyr til haven. Billetterne er som regel revet væk, som var det til en rockkoncert, og priserne ligner. En billet til en enkelt dag koster omkring 1100 kroner.



Normalt starter salget i januar. Du kan også købe direkte på www-rhs.org.uk, der er haveselskabets kontor. Flere rejseselskaber opkøber en del billetter, så man på den måde kan komme med et selskab.



Udstillingen afholdes hvert år i slutningen af maj og er kun åben for publikum i fire dage. Anne Marie Hillebro, der er dansk trendekspert inden for planter, er helt enig i, at sundhed og miljø sætter præg på, hvordan vi indretter haverne. - Vi er præget af en tid med stress og jag, og derfor skal haven være et rum, der skal gøre noget godt for os, siger hun. - Selv om vi har travlt, vil vi ikke vise det for omverden og for os selv, så haverne skal være med til at signalere, at der er ro på. Vi går ikke længere så meget op i, om vi klipper hæk på det rigtige tidspunkt, vi gør det, når vi har tid. Vi køber os til flere ydelser også i haven. Det tunge arbejde lader vi andre om. Vi vil have tid til at lege med børnene i haven og tid til at sanse havens planter. Vi bruger i større stil havedesignere og havearkitekter til at designe familiehaven. Det betyder, at aldersgrænsen for haveinteressen har rykket sig, siger Anne Marie Hillebro.

Have under havet

Blandt en af de mere spændende og måske mest tydelige haver i forhold til temaet var en have kaldet Space to Grow Pearlfisher Garden, der fokuserer på at skabe opmærksomhed omkring et af de største miljøproblemer i vores tid, nemlig plastaffald i vores oceaner. Haven var en illusion af en ikke ødelagt havbund. Store akvarier var fyldt med fisk, kaktus og sukkulenter, hvis struktur var som havets allersmukkeste koraller. Ud over det miljøpolitiske var det en meget anderledes have, man kunne lade sig inspirere af.

Den gule farve

Havens planter er med til at stimulere alle vore sanser, og farverne spiller en ikke uvæsentlig rolle. Gult har bortset fra påske aldrig rigtig været in i Danmark, men for havedesignerne er det en farve, vi skal regne med slår stærkt igennem. Den gule farve får dog ikke lov at stå alene. I staudebedet får den følgeskab af det hvide, det laksefarvede, det gyldenorange og det mere limfarvede, men også alt det grønne. Den gule farve slår også igennem i Danmark, hvor gartnerierne pludselig kan sælge gult til andre end tyskere og hollændere, der altid har været vilde med det gule.

Plads til sommerfugle

De vilde haver er en del af det at tænke miljøvenligt. Insekter og biers antal er gennem de senere år stærk reduceret. Her kommer de vilde haver ind. Det er haver, der næsten ikke er til at tage et ordentlig foto af, fordi det let ligner en gang ukrudt. Man skal stå i dem, se 360 grader rundt og mærke duften, høre biernes summen og se sommerfuglenes flotte vinger. Udstillingen i Chelsea bød på et par enkelte af de mere vilde. Den ene en sydafrikansk have, hvor den vilde natur langsomt går over i den mere kultiverede planteverden, det vil sige, hvor naturen smelter sammen med haven. Et godt kendt trick for landskabsarkitekter. Lidt mere kultiveret var den klassiske Yorkshire-have, der ligger på kanten af en skov omgivet af den traditionelle engelske kalkstensmur. En rigtig romantisk have som de fleste drømmer om.

Smid dine overalls