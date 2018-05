Arne anbefaler

Bøger: Der findes bøger, man aldrig bliver færdig med.

Sådan har jeg det med Jeppe Aakjærs digtsamling fra 1906, "Rugens sange".

Da samlingen udkom, blev den modtaget med begejstring. En stor del af digtene blev til meget brugte og elskede sange. Senere gled Aakjær lidt i baggrunden. Det litterære parnas i hovedstaden lagde afstand til Aakjær, både som person og digter.

Gennem en årrække var det ikke rigtigt "fint" af anerkende Aakjær. Nu ser det heldigvis ud til, at Aakjær er ved at få et comeback. Der er voksende interesse omkring digteren og hans digte - og Aakjær-selskabet er den største litterære forening i landet.

Men fint eller ej - "Rugens sange" er en prægtig digtsamling og stadig blandt de største, der er udgivet i vort land.

Som PH sagde: Hvis ikke det er fint at spise en spegepølsemad med fingrene, så gider jeg sgu- ikke være fin.

Hvis ikke det er fint at læse "Historiens sang" - "Jylland" - "Rugen skal ind" eller "Karlsvognen", så gider jeg heller ikke være fin. Og så har jeg endda ikke nævnt det største digt i samlingen, overhovedet. Nemlig "Jens Vejmand".

Alene dette ene digt er nok til at sikre Aakjær udødelighed blandt danske digtere. Og det er den væsentligste af mange grunde til at læse "Rugens sange" - selv om de er skrevet i en anden tid og skildrer en anden dagligdag.

Aakjær skrev "Jens Vejmand" i 1905, og en forsommerdag blev det offentliggjort i Politiken. Det vakte opsigt. Og det skilte vandene. Fordi digtet tager kraftigt parti for den forslidte vejmand - for den lille, fattige mand i en tid, hvor vi havde højrestyre i Danmark.

Men digtet fik danskere til at tænke. Det var datidens protest-sang. Bare bedre skrevet og af langt tørre lyrisk kvalitet end de protestsange, der fulgte 60 år senere.

I anledning af 100-års jubilæet for udgivelsen af "Rugens sange" i 2006 udgav forlaget Hovedland digtsamlingen igen. Den er i øvrigt udkommet mange gange gennem årene, så den er let at finde hos antikvariater eller i marskandisernes bogkasser med billige bøger. Ellers er der jo heldigvis bibliotekerne.

Giv Aakjær en chance. Og smag på hans lyrik. Ordene er en fest i sig selv.