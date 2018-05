Arne anmelder

For 100 år siden udbrød den spanske syge og dræbte omkring 50 millioner mennesker kloden over. Ny bog fortæller om sygdommens hærgen i Danmark.

Han beskriver sygdommen og dens forløb. Den angreb så voldsomt og så hurtigt, at man med datidens lægemidler nærmest stod magtesløse. Derfor spredte sygdommen en voldsom frygt. Det var ikke muligt at flygte fra den spanske syge. Den var nådesløs. Bl.a. døde mange af de angrebne af lungebetændelse, fordi sygdommen gav vand i lungerne og ødelagde immunforsvaret.

At skrive langt over 400 sider om en sygdom kan virke voldsomt. Men Heisz har også skrevet et stykke danmarkshistorie og lavet en række personportrætter, der gør bogen til spændende og på sin egen meget alvorlige måde også til underholdende læsning.

Samme læge mente i øvrigt, at sygdommen var kommet til Odense fra København. For den første, der i Odense blev ramt af sygdommen, var en medarbejdere på jernbanestationen, der havde haft kontakt med rejsende fra København, hvor sygdommen allerede huserede.

Som f.eks. beretningen fra Randers-egnen, hvor en læge besøgte et hjem på landet. Da han trådte ind i sovekammerat, fandt han en seng, hvor to børn lå døde af den spanske syge. Ved siden af dem lå forældrene og kæmpede med døden. Ude i køkkenet lå gårdens unge karl død. Han havde forsøgt at hjælpe de andre og var selv blevet smittet.

Et andet eksempel på, hvor hurtigt og voldsomt, sygdommen angreb, fik man i Odense. Boldklubben B 1909's centerforward, Valdemar Andersen, spillede en velgørenhedskamp mod Esbjerg. Han scorede to gange - og såvel kammeraterne som klubledelse og tilhængere glædede sig endnu en gang over det unge talent, der kun havde boet i byen et halvt års tid.

Dagen efter lå Valdemar Andersen på sygelejet - og døde et par dage efter. Han blev begravet den følgende lørdag. Alle klubkammeraterne var mødt op for at vise angriberen den sidste ære. Også mange af byens indbyggere fulgte Valdemar Andersen til graven.

I landsbyen Ejstrup ved Kolding boede den tidligere sygeplejerske Else Dahl. Hun spiller en vigtig rolle i bogen, for hun var en af dem, der gjorde en stor indsats. Hun cyklede rundt på egnen og plejede de syge medborgere.

- Stort set alle havde høj feber, og mange havde oplevet blodstyrtninger, skrev Else Dahl.

- Jeg tændte op i køkkenet, varmede vand, vaskede patienterne og gav dem lidt at spise. Jeg anbragte de syge i en stol, mens jeg skiftede sengetøjet. Så lagde jeg dem i seng igen, før jeg cyklede videre. Nyvaskede, i rent sengetøj og med lidt i maven følte patienterne sig dog en smule bedre tilpas.

På Tåsinge syd for Svendborg boede den unge læge Poul Madsen. Hans lægebolig var placeret midt på øen, og det blev snart en fordel for ham.

Langt de fleste af øboerne, som blev ramt af den spanske syge, var så dårlige, at de ikke kunne opsøge lægen. Så Madsen måtte spænde for og køre ud til patienterne. Han havde to heste og en gig.

- Om morgenen spændte jeg den ene hest for giggen, fortalte Madsen.

- Den brugte jeg så indtil middag, så var den udkørt. Derefter tog jeg den anden hest indtil aftensmaden. Skulle jeg ud igen, cyklede jeg rundt.

Disse små historier vrimler det med i "Den spanske syge".

De sætter ansigter på beretningen - og giver samtidig fine billeder af forholdene i Danmark på denne tid.