Frørup: Vindmøllerne over for skolen i Frørup vil fortsat snurre og lave klimarigtig strøm. Men det bliver ikke længere med flere hundrede lokale familier som ejere.

Et af Østfyns største vindmøllelav, Blæsenborg Vindmøllelaug I/S, har nemlig på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at nedlægge lavet og sælge møllerne. Bestyrelsens opgave er nu bare at finde den rette køber, og der står faktisk flere interesserede klar til at overtage de næsten 20 år gamle møller.

Blæsenborg Vindmøllelaug blev stiftet for næsten 30 år siden med lokale familier som ejere. Først stillede man tre små vindmøller op på Blæsenborg Bakke, men små ti år senere blev de udskiftet med tre meget større. De to er ejet af lavet, mens den sidste var fra starten privatejet.

Når møllerne inden længe bliver 20 år, forsvinder det sidste lille tilskud - den såkaldte CO2-tiøre - og så mener ejerne, at økonomien bliver for usikker. Køberen vil være et professionelt firma, der driver mange vindmøller, og de kan bedre holde driftudgifterne nede og dermed fortsat tjene penge.

De tre møller på Blæsenborg Bakke laver på et godt år fem millioner kWh. Det svarer cirka til omkring 1300 husstandes årlige forbrug.