fødselsdag

- Der er flere privilegier forbundet med at være politiker, men jeg har endnu ikke foretaget en dåb, så det er jeg meget stolt af at få lov til, sagde Christian Bro, før han hældte en pokalfuld ferskvand ud over den lakstrålende nye stævn.

Klubben havde budt medlemmer og sponsorer til fest på stranden og indbudt formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) til at døbe båden.

Jeg nyder at komme herned i klubben - og det er helt bestemt jer medlemmers skyld. Formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro

- Vi syntes, at vores jubilæum skulle fejres med en helt ny båd, så vi har søgt flere fonde og fået hjælp. Den koster næsten 200.000 kroner, så vi er meget taknemmelige for de store bidrag, vi har modtaget, sagde formand for Fredericia Dameroklub Helle Jensen.

Roklubben har haft problemer, efter storme og sandfodring har ændret på kystforholdene ved Østerstrand. Rampen var i den forbindelse blevet for stejl.

- Jeg var lidt nervøs for, om det var udbedret, så I kan få den nye båd i vandet, men det, kan jeg heldigvis se, er sket, sagde Christian Bro.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) var også klar med lykønskning til den jubilerende klub, som han roste for både at kunne tilbyde et stort socialt fællesskab og god motion.

Formand for herreroklubben Bjørn Mathiassen havde også taget den korte tur fra sin klub hen til damerne og lykønskede med både roklub-hurra og tak for mange års godt samarbejde.

Dameroklubbens "ungdomsafdeling" ønskede deres klub tillykke med en startkapital til en sauna.

- Det får vi nok ikke i morgen, for det kommer til at kræve ildhu og meget arbejde at få både tilladelse og penge til det, men vi håber, at når vi fejrer 100 år, så har vi kunnet bruge saunaen i nogle år, lød det fra de unge tirsdags-roere.