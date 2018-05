Faktarama

Sundhed: Ved at sammenligne sundhedsdata for 43.880 svenskere over en 13-årig periode har svenske forskere fundet ud af, at folk under 65 år, som sover fem timer eller mindre om natten har 65 procent højere dødsrisiko end jævnaldrende, der får seks-syv timers søvn. Men de, der retter op på søvnmanglen til daglig ved at sove igennem i weekenden, har ikke nogen øget dødsrisiko. Noget tyder med andre ord på, at får man ikke får sovet så meget i løbet af ugen, kan man faktisk indhente det ved at sove længe i weekenden. Hvis man vel at mærke er i 30'erne eller 40'erne. For forskerne konstaterer, at sammenhængen mellem sovemønster og dødshyppighed forsvinder, når man runder 65 år. Så er søvnbehovet mindre, og der er ikke vundet noget ved at blive liggende i sengen i weekenden. (hafa)

Kilde: Livescience/Journal of Sleep Research