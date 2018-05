Det skrev de om Saveus 1. Saveus, Roskilde Festival, 2016:



Simon Nielsen, Gaffa, fem stjerner:



- Jeg må indrømme, at jeg gik til dette arrangement med en hel del skepsis, eftersom comebacks sjældent holder mere end et par enkelte hits. Så langt er vi dog endnu ikke nået med Saveus, men efter hans optræden på Roskilde Festivals Countdown-scene er det bestemt ikke udelukket, at han befinder sig på Orange Scene om få år. For den vare, der siden udgangen af sidste år er blevet solgt så ihærdigt fra Copenhagen Records, blev leveret.



2. Northside, 2017:



Martin Gronemann, Soundvenue, fire stjerner:



- Festivalformatet egner sig fortrinligt til Saveus. Det giver god mening at parre Martin Hedegaards storladne pophymner med en stor publikumsskare, som tilfældet var fredag på Red Stage, hvor Hedegaard og hans velspillende hold spillede varmen tilbage i de våde kroppe, der havde udstået et af aftenens første regnskyl. Hedegaards vokal er i særklasse, og han viste da også overlegen beherskelse, særligt i "'Himalaya", hvor han fraserede sig helt op i falset-skylagene. Da han samtidig var i kontakt med sine tilhørere og opfordrede til interaktion via fællesklap og call and response-passager, lå associationerne til Freddie Mercury lige til højrebenet.



3. Spot Festival, 2018:



Pernille Vingaard, Bands of Tomorrow, fem stjerner:



- Martin Hedegaard beviste endnu engang, at han er en fantastisk musiker, sangskriver og producer, der har kreeret den ene musikalske genistreg efter den anden, som fungerer fuldstændigt bagoverblæsende fedt live. Han leverede en overlegen vokalpræstation, og begav sig indimellem også hen til keyboardet, hvor han fyrede op for de sprødeste soloer. Men han var absolut ikke alene om at shine på scenen, for alle fire gutter gav den max gas, udviste et musikalsk håndværk i topkvalitet og leverede en helhjertet performance fra start til slut. Deres energiske optræden og Hedegaards livlige dans smittede i den grad også af på publikum, som selv begav sig ud i groovy moves.

Saveus Martin Hoberg Hedegaard er født 9. oktober 1992 i Ørum ved Viborg.Han blev landskendt, da han vandt første omgang X Factor i 2008. Han er i dag omdrejningspunkt i bandet Saveus, hvor de øvrige medlemmer er Simon Macgregor, Kasper Krabbe og Mathias Miang.



Før Saveus-projektet udsendte Martin sit debutalbum, "Show the World", der udkom i maj 2008 på Sony BMG og solgte over 90.000 eksemplarer. Blot et halvt år efter besluttede Martin og Sony BMG at afslutte samarbejdet.



Saveus udgav debutsinglen "Levitate Me" i 2015. Den blev fulgt op af singlen "Everchanging" i 2016. 2017 startede med, at Saveus udsendte ep'en "Will Somebody Save Us" med singlen af samme navn.



I marts 2017 blev dokumentarserien i fire afsnit "Martin uden X" vist på DR3, hvor man følger op- og nedture i Saveus-projektet.



Saveus er blevet nomineret til Carls Prisen i 2016 som "Årets Talent" og igen til Steppeulven 2016 som "Årets Håb".



Saveus optræder på Roskilde Festival onsdag 4. juli, Fermaten i Herning 29. november, Train i Aarhus 30. november, Tobakken i Esbjerg 7. december, Posten i Odense 8. december og Paletten i Viborg 15. december.



