Teknik: Selvstyrende biler hører man meget om, men da de skal navigere rundt mellem andre biler fyldt med levende mennesker, har de endnu ikke fået frit spil på vejene. Anderledes ser det ud på markerne. På en mark ved Essert-Pittet i Sydfrankrig er de første 10 selvstyrende såmaskiner - drevet af solceller - begyndt at arbejde med at så. De selvstyrende såmaskiner er udviklet af firmaet EcoRobotix, og marken er det første sted, hvor sårobotterne får en hel mark at blive testet på - og så på det rette tidspunkt af året. De kan fjernstyres via en app på en smartphone, men ellers er tanken, at de selv skal finde ud af at klare ærterne. Eller rettere: rødbederne og rabarberne. Med mindre høsten slår helt fejl, vil de selvkørende såmaskiner komme på markedet til næste år, oplyser firmaet på sin hjemmeside. (hafa) Kilde: www.ecorobotics.com