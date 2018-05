Et svigtende annoncemarked på dagblade og ugeaviser tvinger Jysk Fynske Medier til at gennemføre omfattende spareplan, der skal skære fem procent af koncernens omkostninger. Sparemålet er 90 millioner kroner.

Der skal findes besparelser for i alt 90 millioner kroner, når Jysk Fynske Medier iværksætter en spareplan, der skal reducere koncernens omkostninger med 90 millioner kroner. Det er en meget ugunstig udvikling på dagbladenes og ugeavisernes annoncemarked, der udløser sparerunden. Det oplyser administrerende direktør Jesper Rosener.

For at spareplanen kan få fuld effekt på næste års budget, vil spareplanen blive iværksat hurtigst muligt. Der nedsættes forhandlingsudvalg på alle koncernens områder for at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag. Forhandlingerne begynder onsdag den 6. juni og skal være afsluttet senest torsdag den 21. juni. Hele koncernen vil blive gennemgået for at finde ud af, hvordan den store spareplan bedst gennemføres

Jesper Rosener slår fast, at spareplanen skal skabe en bedre økonomi på sigt og dermed sikre, at Jysk Fynske Medier kan fortsætte med at leve op til sin publicistiske mission og udgive aviser, ugeaviser og drive websites.

Trods den omfattende spareplan vil Jysk Fynske Medier fortsat være engageret i udviklingsprojekter.

Jesper Rosener understreger, at det fortsat er planen, at samtlige dagblade fra den 23. september vil have en søndagsudgave.

- Vi må og skal fortsætte investeringerne i fremtiden, for ellers vil der opstå nye problemer. Der vil derfor fortsat blive igangsat nye projekter, og der vil derfor fortsat være fokus på vækstinitiativer, siger Jesper Rosener.

- Det er fortsat et mål, at 2018 skal resultere i et overskud på 10 millioner kroner, fastslår Jesper Rosener.