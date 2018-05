Til gengæld har det enorme salg af Danmarks bedste romkugler givet bagermester Carsten Matthiesen mulighed for at investere i nyt udstyr - og nu er der kugler på vej til kronprinsen.

Nørre Aaby: Den vestfynske stationsby blev med et berømt i hele Danmark, da Nørre Aaby Bageri i marts løb af med sejren i kampen om at lave landets bedste romkugle. Folk er kommet rejsende til fra nær og fjern for at sikre sig en bid af de berømte kugler, og bager Carsten Matthiesen har på de bedste dage solgt næsten 10.000 af slagsen om dagen og sælger stadig omkring 1000 hver dag. Hvor mange det er blevet til indtil videre, ved bagermesteren ikke med sikkerhed, men det er på den høje side af 100.000 stykker, vurderer han.

Hvad det enorme salg af romkugler betyder for bagerens bundlinje ved han først, når året er omme. Men det har allerede givet ham luft til at investere i nyt maskineri, som letter arbejdsdagen for de ansatte.