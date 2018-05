Nørre Aaby: Ikke siden 2012 har Superbrugsen i Nørre Aaby haft plus på bundlinjen. Næsten 700.000 kroner lød underskuddet på i 2017, viser det netop offentliggjorte regnskab for Nørre Aaby Brugsforening, der ejer Superbrugsen i Nørre Aaby og Dagligbrugsen i Asperup. De mange års underskud har betydet, at egenkapitalen er faldet fra 13,6 millioner kroner i 2012 til nu 11,3 millioner kroner.

Nørre Aaby Brugsforening Nørre Aaby Brugsforening, der omfatter Superbrugsen i Nørre Aaby og Dagligbrugsen i Asperup, har været hårdt ramt af Rema 1000's indtog i Nørre Aaby i 2010.Således gik foreningen fra et plus i 2009 på en halv millin kroner til et minus på 700.000 kroner året efter, mens det gik helt galt i 2011, hvor underskuddet var på 1,9 millioner kroner. Efter et lille plus i 2012 på 136.000 kroner, har foreningen siden haft minus på bundlinjen. Underskuddet på 679.000 kroner i 2017 skyldes dog ekstraordinære afskrivninger, selve driften gik i plus med cirka 300.000 kroner.



Foreningen oplyser af konkurrencehensyn ikke omsætningstal. Men bruttoomsætningen er faldet støt fra 10,7 millioner kroner i 2009 til 8,7 millioner kroner i 2017.

Alligevel er brugsforeningen formand Majbritt Christensen mere end godt tilfreds med de nyeste tal.

- Vi har faktisk fået vendt skuden og præsterede et overskud på selve driften sidste år på godt 300.000 kroner. At vi ender med et minus på 679.000 kroner skyldes, at vi har valgt at afskrive vores køleanlæg med en million kroner til nul, forklarer Majbritt Christensen.

Hun føjer til, at foreningen sidste år samtidig har valgt at indfri et dyrt lån på 800.000 kroner, så den i dag er gældsfri.

- Nu ved vi mere præcist, hvad vi har af økonomiske muskler at spille med i den fremtidige kamp for at bevare vores position på dagligvaremarkedet i Nørre Aaby og Asperup, forklarer Majbritt Christensen.