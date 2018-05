I alle 22 år Nyborg Friskole har eksisteret, har der kun været én skoleleder. Bent Gangelhof har været med til at definere skolen lige fra starten, men nu er han klar til at give ansvaret videre.

Nyborg: I 1996 var Bent Gangelhof med til at starte Nyborg Friskole. Lige siden har han været skoleleder og bidraget til den store udvikling, der er sket fra de første 48 elever startede til i dag, hvor skolen tæller 378 elever og 30 undervisere. Men nu er tiden kommet, hvor den 62-årige skoleleder takker af.

- Jeg er blevet så gammel, at nu er tiden inde. Jeg har været i branchen i 39 år og været så privilegeret for 22 år siden at få lov at starte en skole op fra bunden, siger han og fremhæver, at det ikke har været en nem beslutning at stoppe, men den skulle tages på et tidspunkt.

Nyborg Friskoles historie Nyborg Friskole blev startet i år 1996, da den lokale katolske kirke blev lukket. Siden har skolen bredt sig og både købt de oprindelige lokaler samt nabovillaer og senest kirken, der i dag alt sammen danner rammer for skolen.Ifølge skoleleder Bent Gangelhof har skolen helt fra starten haft voldsom medvind og har det stadig med lange ventelister.



Han mener, at blandt andet skolens internationale fokus og rummelighed for alle - både de dygtigste elever og dem, der har det svært fagligt - er med til at gøre skolen attraktiv.

- Det er med stor vemodighed, for det er jo som at forlade sit barn. Det har været helt fantastisk at være med til at bygge en skole op sammen med nogle dygtige ansatte. Det er en gave, som er meget få forundt.

Sidste arbejdsdag bliver i udgangen af juli, og trods det store savn, der vil blive til både børn og kolleger, ser han frem til at få mere fritid.

- Der er ikke noget mere livsbekræftende end at have med børn og unge mennesker at gøre på både godt og ondt. Og så vil jeg savne at være sammen med nogle dejlige mennesker på personalestuen, konstaterer han og tilføjer:

- Men når nu jeg skal holde op, så gør det ikke noget at se frem til noget andet. Jeg har en del fritidsaktiviteter, som jeg har haft puttet ned i en skuffe på grund af en travl hverdag, men dem får jeg mulighed for at dyrke.

Selv om Bent Gangelhof ser frem til cykling, løb, golf, havearbejde og muligheden for bare at sætte sig med en god bog, er han endnu ikke helt klar til at lægge arbejdslivet bag sig.

- Jeg skal være tilsynsførende på frie grundskoler for Undervisningsministeriet. Det er ikke mange arbejdstimer, der skal gå med det, men så har man da en tilknytning til branchen stadigvæk.