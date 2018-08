Høreforeningen: Urimelige ventetider på høreapparater koster folk jobbet

Mens ventetiden på at få et høreapparat i Region Syddanmark kan være helt op til to år, ender mange apparater med at ligge ubrugte hen i folks skuffer. Foto: Malte Kristiansen/Scanpix

Det kan have store konsekvenser for de hørehæmmede, når de skal vente i både måneder og år på at få et høreapparat. Derfor er det urimeligt, at Region Syddanmark er flere år om at komme ventelisterne til livs, mener Høreforeningen.

Ventetid: Det har taget Region Syddanmark flere år at rette op på den skade, som massive besparelser på høreområdet har forvoldt. Det møder hård kritik fra Høreforeningen. - Det går alt for langsomt og man tager alt for små skridt ad gangen, siger landsformand Majbritt Garbul Tobberup. På budgettet for 2015 sparede Region Syddanmark 11 millioner kroner på høreområdet, og det har forårsaget, at 7000 hørepatienter ifølge Region Syddanmarks egen opgørelse nu står i kø for at komme i behandling. - De (regionen, red.) lovede sidste år, at man i marts i år ville have en klinik med kun tre måneders ventetid, men der er stadig frygtelig lang ventetid. Det har store konsekvenser for folk, siger Majbritt Garbul Tobberup. Hun fortæller, at hun for nylig blev ringet op af en virksomhed, der desperat ønskede at ansætte en mand med nedsat hørelse. Men virksomheden kunne ikke ansætte manden, før han fik et høreapparat, fordi jobbet krævede en velfungerende høresans. - Det eneste, jeg kunne sige, var at han desværre ikke havde andre valg end at stille sig bag i køen, fortæller hun.

Uacceptabelt Formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S) lægger sig fladt ned og erkender, at regionen ikke har handlet hurtigt nok. - Det er rigtigt nok. Det er uacceptabelt, men det tager tid at få genoprettet tingene, siger han. Ganske paradoksalt betyder besparelsen på 11 millioner kroner i 2015 ifølge Poul-Erik Svendsen, at det i dag vil koste hele 30 millioner kroner, hvis regionen her og nu skal hjælpe alle de 7000 ventende hørepatienter. Beløbet er ifølge ham urealistisk at skaffe på én gang, og derfor vil det med stor sandsynlighed tage flere år, før alle patienter kommer til.