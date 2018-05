Houston Rockets er kun en enkelt sejr fra NBA-finalen efter endnu en tæt og dramatisk sejr over mestrene fra Golden State Warriors.

På hjemmebane vandt Rockets 98-94 efter en helt tæt afslutning, hvor Warriors havde flere muligheder for at udligne. Med sejren fører Rockets 3-2 i semifinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Også i den seneste kamp vandt Rockets snævert, da det blev til en 95-92-sejr på udebane i Oakland.

Houston Rockets fik den bedste begyndelse på nattens opgør og var blandt andet foran 19-8 cirka halvvejs i første quarter.

Stille og roligt kom de forsvarende NBA-mestre dog i gang, og ved pausen var stillingen helt lige 45-45.

I kampens sidste fjerdedel var hjemmeholdet foran det meste af tiden. Det blev dog alligevel helt tæt, da kampen skulle afgøres.

Bagud med kun to point havde Warriors muligheden for mindst at udligne med få sekunder tilbage. Stephen Curry sendte dog en sjusket aflevering over mod Draymond Green, der fumlede bolden hen i Rockets-hænder.

Dermed endte det med den anden helt tætte Rockets-sejr i træk. Og dermed er Warriors blot ét nederlag fra at misse NBA's finaler, som holdet ellers er nået frem til de seneste tre sæsoner.

Hos værterne havde James Harden i det meste af kampen svært ved at ramme kurven udefra. Han brændte samtlige 11 forsøg fra trepointslinjen.

Harden formåede dog at komme til straffekastlinjen ni gange og scorede på alle forsøg. Rockets-stjernen endte med i alt 19 point.

Eric Gordon imponerede med 24 point, mens Chris Paul scorede 19 point.

Hos Warriors blev Kevin Durant topscorer med 29 point.

Næste kamp spilles natten til søndag dansk tid på Warriors' hjemmebane. En eventuel syvende og afgørende kamp spilles på Houstons hjemmebane.

Vinderen af serien møder vinderen af semifinalen mellem Boston Celtics og Cleveland Cavaliers. Den serie fører Celtics 3-2.