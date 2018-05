Klimakatastofer: Poul Erik Pedersens kronik i avisen Danmark den 14. maj var efter min mening forsynet med en række fejl.

Poul Erik Pedersen er urolig over det faldende fødselstal - her er han uenig med FN/FAO. Hvert år øges klodens befolkningstal svarende til omtrent Frankrigs nuværende befolkningtal.

Poul Erik Pedersen mener, vi renser grundvandet for enorme summer. Intet er mere forkert. I Danmark renser vi ikke drikkevandet, men det må man gøre mange steder på kloden. Ca. 85 pct. af de lukkede boringer skyldes et pesticid, som landbruget ikke har anvendt. Det burde en agronom da vide. Hvorfor skal landbruget have skylden for andres forurening?

Poul Erik Pedersen er bekymret for koralrevene pga. af klimaændringerne. Vi har kun 10 år til at redde Jorden, mener han, men desværre fortælles ikke, hvad der skal gøres for at redde kloden? Fra hvad?

Både koralrev og isbjørne har forresten overlevet fire-fem perioder siden istiden. Til gengæld blomstrede kultur og viden op i varmeperioderne.

Poul Erik Pedersen postulerer, at Danmark producerer 40 mio. svin. Det tal er direkte forkert. Desuden sælger vi millioner af smågrise til udlandet, som ikke opfedes her i landet. Svineproduktionen er med til at gøre os til et velstående land, så vi kan importere klæder, mobiltelefonet etc.

Hvad der er problemet med svinene, fortæller Poul Erik Pedersen desværre ikke.

Husdyrholdet udnytter en masse uspiseligt affaldsstoffer, som omdannes til menneskeføde, desuden sikrer husdyrene, at landbruget kan drive vekseldrift, hvilket giver sundere afgrøder.

Poul Erik Pedersen mener, at livsfarlige mikrober er blevet resistente. Hvis der tænkes på MRSA-streptococcen, så er den ikke særlig livsfarlig i forhold til de mange andre streptococcer på vore sygehuse ifølge Sundhedsstyrelsen.

Poul Erik Pedersen mener, at de "grønne ørkener" smadrer biodiversiteten. Hvis han mener landbrugsarealerne, så har Poul Erik Pedersen misforstået det en smule.

Landbrugsarealerne har samfundet oprettet, for at de skal producere fødevarer, ikke for at sikre biodiversiteten, som er blevet et fortærsket modeord. At mange landmænd allivevel er optaget af den problematik, er en anden sag.