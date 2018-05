Mette Frederiksen: Danmark skal igen være en grøn stormagt

Vi skal passe godt på den natur, vi har, men de seneste år er det gået den forkerte vej: Haren er en truet dyreart i Danmark i dag. Og der bliver færre og færre af de dyr, vi synger om for vores børn. Hver tiende sommerfugl er forsvundet siden 90'erne. Bestanden af sanglærker er halveret siden starten af 80'erne, hvor Shu-bi-dua skrev sangen Costa Kalundborg med et rammende første vers:"Der er sket en forurening / af den ydre atmosfære / så meteorologerne har lovet at / vi nu får bedre vejr. / Eskimoerne får solstik og Sahara bli'r til is / og Danmark bli'r det nye tropeferie-paradis."

Danmark er ikke tropeferie-paradis, selvom maj har budt på temperaturer, der godt kunne få én til at tro det. Men hvis vi ikke vender udviklingen, så ender resten af Michael Bundesens ord med at blive til virkelighed. Vandet i havene stiger med den højeste hastighed nogensinde. I februar i år målte man temperaturer på Arktis, der er 25 grader varmere end normalt. Tag Bangladesh som eksempel: Hvert år bliver tre-fjerdedel af landet oversvømmet. Forestil dig, at det var Danmark. Hvis Fyn og Jylland stod under vand en gang om året. Ville vi kunne holde til det?

Den tidligere amerikanske præsident Obama har sagt, at vi er den første generation, der mærker klimaforandringerne, og den sidste generation, der kan gøre noget ved dem. Det er rigtigt, men heldigvis er vi ikke den første generation, der gør noget. Danmark har været i gang i årtier. Sammen med et fremsynet erhvervsliv har vi skabt renere luft, renere energi og en renere produktion. Det har ikke alene gjort Danmark til et sundt land. Vi kan trygt drikke vandet fra hanen. Og færdes i vores byer uden masker for munden, som de bliver nødt til mange andre steder i verden.

Det har også gjort Danmark til en storeksportør af grønne løsninger: I Midt- og Østjylland producerer de vindmøller. På Als laver de termostater. I Bjerringbro er det pumper og i Bagsværd enzymer til biobrændsel. Titusindvis af danskere gør i dag en forskel for klimaet og miljøet, når de går på arbejde. Amerikanerne og kineserne kommer ikke kun til Danmark for at se Den Lille Havfrue, men også for at kigge på noget så u-eventyrligt som det danske fjernvarmesystem, og hvordan vi håndterer affald. I fremtiden bliver markederne og mulighederne endnu større. Vi får kun del i det, hvis vi igen stiller os forrest og leder den grønne omstilling på verdensplan.

Tidligere i maj fremlagde Socialdemokratiet derfor et ambitiøst klima- og miljøudspil. Et af målene er, at der skal køre 500.000 grønne biler på de danske veje om 12 år. Lige nu kører jeg selv rundt i en lille benzinbil, og jeg tror, de fleste har det ligesom mig: Kunne man vælge en mere miljøvenlig bil, ville man gøre det. Vi skal gøre valget lettere. Vi foreslår også tre nye havvindmølleparker og flere penge til energiforskning. Og så foreslår vi mere natur. En af grundene til at der bliver færre harer, sommerfugle og lærker er, at dyrene mangler plads. Vi vil oprette 15 nye vilde naturparker og have 75.000 hektar urørt skov i Danmark - det der svarer til 75.000 fodboldbaner. Det er ambitiøse mål, men de kan lade sig gøre, hvis vi træffer de rigtige politiske valg.

Desværre har regeringen det med at træffe de forkerte beslutninger. Den har skåret ned på energiforskningen og skrottet målene om at udfase kul og reducere CO2-udledningerne. Vi vil en anden vej. Lad os styrke alt det, der gør Danmark stærkt. Hvad enten det handler om vores fælles velfærdssamfund eller den grønne omstilling. Danmark skal igen være en grøn stormagt.