Silkeborg IF slog torsdag aften Esbjerg med 1-0, da de to klubber mødtes i den første af to playoffkampe om en billet til Superligaen i næste sæson.

Resultatet betyder, at Silkeborg tager en smal føring med til returopgøret i Esbjerg på søndag.

Den samlede taber er at finde i landets næstbedste række i den kommende sæson, mens vinderen spiller i Superligaen.

Første halvleg var en meget lige affære, mens Silkeborg dominerede efter pausen. Den brandvarme svensker Gustaf Nilsson stod for kampens enlige scoring.

De to klubber brugte det første kvarter på at se hinanden an, inden kampen åbnede for alvor.

Det blev for farligt, da Esbjergs Emmanuel Oti forsøgte sig efter et indlæg, men hans forsøg blev reddet på stregen.

Kort efter var det Silkeborgs tur.

Efter en fornem dribletur af Gustaf Nilsson, blev svenskeren væltet i feltet med straffespark til følge. Desværre for de rødklædte sparkede Davit Skhirtladze bolden på stolpen.

Kort før pausen var Jens Martin Gammelby tæt på at overliste Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg, men målmanden fik flot reddet et ellers velplaceret forsøg.

Anden halvleg blev indledt livligt, da Jeppe Højbjerg kom skævt ud til et hjørnespark, men Silkeborgs Tobias Salquist måtte se sit forsøg reddet.

Herefter vendte den tilbageholdende stil tilbage hos Esbjerg.

Udeholdet tegnede sig ikke for andet end et par halve chancer i anden halvleg, hvor Silkeborg dominerede opgøret.

Hjemmeholdet var farligst på indlæg fra to særdeles veloplagte backs, og efter 70 minutter lykkedes det Silkeborg at udnytte overtaget.

Efter et hjørnespark blev det 1-0 til Silkeborg efter en hovedstødsscoring af Gustaf Nilsson, og jublen brød ud på tribunerne i Silkeborg.

Begge hold forsøgte sig mod kampens slutning, men ingen af holdene havde held med at bryde igennem, og dermed er returopgøret fortsat en hel åben affære den kommende søndag.