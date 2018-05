Kunstakademiets afgangselever var lige så spændte på at vise deres værker frem, som læserne var interesserede i at høre om dem, da Café Stiften tog forskud på fremtiden i museumsbygningen i Jernbanegade.

Der kunne let have været tale om en nedsmeltning, da en håndfuld afgangselever fra Det Fynske Kunstakademi sammen med rektor Lars Bent Petersen torsdag sidst på dagen tog imod læserne og Café Stiften i den bygning, skolen snart flytter ind i.

På grund af tyverisikring og stabil luftfugtighed i rummene med de gamle værker må vinduerne i den gamle museumsbygning ikke lukkes op, og de højluftede rum ud mod Jernbanegade var varme som i en gryde. Alligevel var det nysgerrighed, salen kogte mest af: De kommende kunstnere var spændte på at møde dem, der frem over skal se deres værker, og læserne var omvendt interesserede i at se, hvad de unge havde lavet.

- Og husk nu, der er ingen dumme spørgsmål. Hvis man ikke kan forstå værket, skal man bare spørge. Nogle gange tror kunstnere nok, at folk kan læse alle de tanker, de selv har gjort sig om deres kunsts betydning, men det er der jo ingen, der kan, sagde rektor Lars Bent Petersen, efter at have indført læserne i skolens foreløbige planer i forbindelse med indflytningen i eftersommeren.