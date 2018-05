Bortset fra Enhedslisten er samtlige partier og løsgængere i byrådet blevet enige om besparelser for 69 millioner kroner på næste års budget. I nogen grad holder de hånden over de mindste børn i daginstitutioner og de aller svageste, mens ældre, socialområdet, anlæg, administration og ledelse i kommunen må holde for.

Svendborg: Samlet set barberer et flertal af Svendborg Kommunes politikere næste års budget med 69,372 millioner kroner. Det er de enedes om torsdag aften, efter at have forhandlet om næste års budget siden onsdag eftermiddag. De er blevet enige om at spare 10 millioner kroner på ledelse og administration, 10 millioner kroner på anlæg og 10 millioner kroner på at reducere i overførselsudgifter ved at få flere i arbejde. Her skal der spares I det store sparekatalog, som politikerne har plukket fra, er der fundet disse besparelser:



Skoleområdet: 3,2 millioner kroner (stiger til 6,2 millioner kroner i 2020): Forligspartnerne kunne ikke blive enige om alle besparelser, så udvalget har fået til opgave at spare 1,875 millioner i 2019 som stiger til 4,5 millioner fra 2020.



Dagtilbud: 1,0 millioner kroner (stiger til 4,4 millioner kroner i 2021): Forårs-sfo indføres fra 2020.



Familie og uddannelse: 4,6 millioner kroner (stiger til 5,6 millioner i 2020): Udgifter til anbringelser af børn reduceres kraftigt med 1,0 millioner i 2020, 3,0 millioner i 2021 og 5,0 millioner kroner i 2022.



Kultur og fritid: 935.000 kroner.



Ældreområdet: 16,2 millioner kroner: Blandt andet nedjustering af grundnormering på plejecentrene (4,0 millioner kroner) og besparelse på fritvalgs-pulje (2,9 millioner kroner)



Socialområdet: 11,9 millioner kroner: Blandt andet lukning af køkkener på sociale tilbud og lukning af støttecenter Fruerlunden.



Natur og miljø: 400.000 kroner.



Trafik, ejendomme, byg, plan, erhverv: 2,6 millioner kroner: Blandt andet besparelse på Udvikling Fyn (100.000 kroner) og Svendborg Event (100.000 kroner.) Derudover har de plukket i det 134 millioner store sparekatalog, som forvaltningen har udarbejdet og fundet de resterende besparelser her, foruden rammestyringen også er blevet vedtaget, om end den først slår igennem fra 2020.

Børnene slap

På ældreområdet har politikerne besluttet at spare cirka 16 millioner kroner, mens Social- og Sundhedsområdet holder for med knap 12 millioner kroner. Til gengæld har man forsøgt at friholde de yngste børn i vuggestuer og børnehaver - når man ser bort fra, at de naturligvis også rammes af rammestyringen, der dog først slår igennem i 2020. Samlet set lyder besparelsen på børneområdet - familie, skole og dagtilbud - på cirka 10 millioner kroner på næste års budget. Borgmester Bo Hansen forklarer dog, at af dem er 4,6 millioner kroner en besparelse, som man lægger ned over familieområdet, og yderligere en halv million kroner finder man ved at nedlægge en områdelederstilling. - Så vi rører ikke ved normeringer, ressourcepædagoger og de udsatte børn og den slags, og det er jeg meget glad for. Det har været målsætningen at friholde de 0 til 5 årige i erkendelsen af, at det er den forebyggende del. Til gengæld må den del, der handler om skole, familie og uddannelse så holde for, siger han.

Politiske knaster

På skoleområdet er man dog ikke blevet enige om, hvor man vil finde besparelserne. For mens politikerne har aftalt, hvor de helt konkret regner med at finde stort set alle besparelserne, resulterede politiske uenigheder i, at børne- og ungeudvalget må på arbejde den kommende tid. For på skoleområdet er man enedes om at finde besparelser for cirka 1,8 millioner kroner i 2019 stigende til 4,5 millioner kroner i årene, der kommer. Man er dog ikke blevet enig om, hvordan man vil finde besparelsen konkret. Og det samme gør sig gældende for en rammereduktion på dagtilbudsområdet på 1 million kroner. Det var var garantiordning og forslaget om flere børn i klasserne, der splittede politikerne, hvorfor man er blevet enige om at lade børn- og ungeudvalget finde de penge på et senere tidspunkt i år.

Tilfreds borgmester