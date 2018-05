I et skriftligt svar til Europa-Parlamentet gør Mark Zuckerberg det klart, at brugere ikke kompenseres.

Facebook kommer ikke til at kompensere brugere, hvis personlige oplysninger er blevet videregivet til det britiske konsulent- og analysefirma Cambridge Analytica.

Det meddeler Facebook i en række skriftlige svar til EU-Parlamentet, skriver nyhedsbureauet AP.

Svarene er et udestående mellem parlamentet og Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg.

På en høring tirsdag i parlamentet i Bruxelles undgik Zuckerberg at svare på en række spørgsmål på grund af tidsmangel. Men han lovede at besvare dem skriftligt.

Et af spørgsmålene gik på kompensationen til brugere.

I alt er 87 millioner Facebook-brugeres private oplysninger blevet givet til Cambridge Analytica.

De kan siden være blevet brugt til at sende brugerne personaliseret kampagnemateriale på vegne af Donald Trump, da han stillede op til præsidentvalget i USA forrige år.

2,7 millioner af brugerne er europæere, og derfor havde Europa-Parlamentet kaldt Zuckerberg til høring.

Her medgav Facebook-chefen blandt andet, at selskabet havde været for lang tid om at identificere russisk indblanding på Facebook ved det amerikanske præsidentvalg.

Zuckerberg lovede at rette op. Han nævnte ikke præcist, hvordan det vil ske.

Han mindede også de europæiske parlamentarikere om, at de også bruger Facebook. De har gavn af "den positive rolle", som Facebook spiller ved at tillade ledere at have "direkte forbindelse til vælgere", lød det.

Tidligere i april var Zuckerberg igennem to lignende høringer i den amerikanske kongres, hvor han undskyldte datalækket.

Cambridge Analytica har siden erklæret sig konkurs og er lukket.

Zuckerberg har også forsøgt at forsikre Facebooks brugere om, at selskabet passer på deres personlige oplysninger.

Senest har Zuckerberg torsdag lavet en opdatering på Facebook. Her fremlægger han en række initiativer, der skal gøre politisk markedsføring på Facebook mere tydeligt. Blandt andet ved klar mærkning af politiske annoncer.

Desuden oprettes en søgefunktion, så alle kan søge i de politiske annoncer, der har været på Facebook eller Instagram.