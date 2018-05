Det var ikke lige aftenen for udeholdet fra Langeskov IF da de kom på besøg på Brian Kej Arene i Nr. Broby, hvor et tændt hjemmehold stod parat i stærkeste opstilling, og selv om gæsterne tilspillede sig mange chancer, var skarpheden borte ved afslutningerne, så første halvleg bød kun på et mål til FC Broby.

Det var også værterne der serverede den første scoring 10 minutter inde i anden halvleg, og det var klart at FC Broby var indstillet på at give det trofaste hjemmepublikum en sejr at gå hjem på, men pludselig opstod der ny spænding da Langeskov efter godt en times spil reducerede, men nærmere kom de ikke.

Træner for FC Broby, Jacob B, Knudsen, roste sine spillere for flid og for at følge samtlige aftaler nøje kampen igennem, og han betegnede sejren som yderst fortjent. (hol)