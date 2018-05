Torsdag aften modtog kulturhuset i Assensen kvart million kroner fra Fonden for Fynske Bank. Pengene er øremærket til bedre faciliteter for de mange kunstnere, der optræder i Tobaksgaarden.

Assens: Tobaksgaarden har i flere år haft et ønske om at kunne tilbyde bedre fysiske forhold for musik- og musikermiljøet i Jacob Gade Salen - og nu bliver der sat skred i planerne.

Tobaksgaarden modtog torsdag aften en donation på 250.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank, og donationen betyder, at både publikum, frivillige medarbejdere, gæstekunstnere og teknisk personale kan se frem til forbedrede forhold i den kendte koncertsal.

“ Vi forventer at gå i gang med byggearbejdet inden længe Lasse Tajmer, kulturchef i Tobaksgaarden i Assens

Når Tobaksgaarden har valgt at søge om midler hos Fonden for Fynske Bank, skal det ses i lyset af, at kulturhuset siden åbningen for snart 14 år siden har haft et højt aktivitetsniveau med mange tilbud til publikum indenfor den professionelle musik.

Tobaksgaarden er i fuld gang med at udvikle spillestedet og øger aktiviteten af koncerter, og det er er ikke mindst sket, efter Tobaksgaarden fra januar sidste år kom med i en regional fynsk spillestedsaftale sammen med Musikhuset Posten og Dexter i Odense.

Samarbejdet med to odenseanske spillesteder gælder frem til 2020 og indebærer blandt andet, at Tobaksgaarden skal søge at styrke og fremme spillestedets profil og øge aktivitetsniveauet til cirka 100 koncerter om året.