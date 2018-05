Han ramte den ene politibil i siden med sådan en kraft, at begge bildøre ikke kunne åbnes. Politibetjenten, der sad i den side, hvor bilen ramte, nåede at kaste sig væk for at undgå sammenstødet.

Den dømte blev rutinemæssigt stoppet lidt efter midnat 17. april, men han stak af med politiet i hælene, og efter en politijagt igennem det centrale Odense endte det med, at manden mistede herredømmet over sin bil og ramte et trafiklys på Ejlskovsgade, hvor han blev anholdt. Inden da han havde to gange påkørt en patruljevogn.

Ifølge anklager Rasmus M. Hansen blev den 30-årige dømt for adskillige lovovertrædelser - blandt andet for at have ført bil i spiritus- og narkopåvirket tilstand samt to tilfælde af vold med tjenestemand i funktion. Derimod blev han frikendt at have udsat andre folk for fare under sin vilde kørsel.

Manden var frakendt kørekortet, da han blev anholdt, og han har fået yderligere fem års frakendelse, så han kan først få lov til at køre igen i 2028.

Anklageren bad om, at den 30-årige kunne blive varetægtsfængslet indtil afsoning af dommen, og det imødekom dommeren. Det er dog blev kæret til landsretten.