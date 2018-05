Lejbo Boligudlejningsvirksomheden har blandt andet et byggeprojekt i Skærbæk, hvor man bygger 33 rækkehuse til udlejning. Der bliver støbt sokkel i denne uge. Desudenhar virksomheden planer om at bygge rækkehuse på en grund på Rudolf Steiners Allé, hvor der pt. arbejdes på at få en lokalplan på plads.

- Vi fik tegnet en bygning og fik priser hjem på byggeriet, men vi synes, det var i den høje ende i forhold til at gå i gang nu og her, fortæller direktør i Lejbo Michael Hermansen.

Fredericia: Sidste år købte boligudlejningsvirksomheden Lejbo 9000 kvadratmeter jord på Vesterballevej 3b og 3c. Planen var at opføre en kontorbygning, så Lejbo kunne flytte ud af sine lejede lokaler i Bjerggade, som var blevet for trange til virksomheden.

Derfor er planerne for Vesterballevej foreløbigt lagt i bero.

- Indtil videre gør vi ikke noget. Vi har fået lavet de arkæologiske undersøgelser og nu sået græs. Så må vi se, hvad tiden bringer. Hvis nogen vil bygge eller købe det, er det en mulighed. Ellers siger vi måske ja til at bygge på et senere tidspunkt, siger Michael Hermansen.

Virksomheden købte grunden på Vesterballevej, fordi Lejbo boede til leje i to tidligere lejligheder på Bjerggade, som var slået sammen. De lå på første sal uden elevator, og det gav nogle gange lidt problemer for nogle af de ældre lejere med at komme op af trappen. Lejbo havde planer om at bygge 3300 kvadratmeter kontorlokaler og hal til maskinparken.