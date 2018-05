Folmer Larsen er taknemmelig for de mange tip, som ledte til, at han fandt sin Mercedes, men han undrer sig over, at politiet har været så passive.

Folmer Larsen havde ikke store forhåbninger tirsdag morgen, da han fandt ud af, at hans istandsatte Mercedes 220 SC fra 1961 var blevet stjålet i nattens løb. Men torsdag eftermiddag var pessimismen gjort til skamme, da værkstedsejeren satte sig i det røde lædersæde og kørte den elegante 60'er-flyder tilbage til Langeskov fra Ringe, hvor bilen dukkede op i en garage. - Jeg vil gerne sige tak til Jack Sothesby. Sådan lød Folmer Larsens første bemærkning til Fyens.dk, der ved 15-tiden lagde vejen forbi autoværkstedet i Langeskov. Jack Sothesby? Hvem hulen er det? En mesterlig privatdetektiv eller Fyns Politis nye stjerneinspektør? Ingen af delene. Der var tale om en sprogforvikling, og rosen var rettet mod Mark Zuckerberg, Facebooks ejer og grundlægger. - Det kan godt være, han slås mod alle mulige andre, men jeg vil rose ham, fordi han lavede Facebook. Uden Facebook og alle dem, der har delt vores opslag, kunne det her ikke have ladet sig gøre, siger Folmer Larsen. Over 2000 gange er datterens efterlysning blevet delt på Facebook, ligesom mere end 400 har delt fyens.dk's opslag, så det nåede ud til over 20.000 personer. Den store opmærksomhed førte til en masse brugbare tip, der i sidste ende ledte Folmer Larsen til en garage på Industrivej i Ringe, hvor han torsdag formiddag fandt sin cremefarvede klassiker. - Telefonen har været rødglødende de sidste par dage, fortæller Folmer Larsen.

Hvem er politiet?

Nogen, som imidlertid har udmærket sig ved sit fravær på Folmer Larsens opkaldsliste, er Fyns Politi. Fra han tirsdag morgen anmeldte tyveriet til en "pige oppe i Aalborg", hørte han ikke noget fra politiet, indtil han sad på Industrivej i Ringe og havde fundet sin bil i en garage efter at have modtaget et tip. Det eneste lille skår i glæden hos Folmer Larsen virkede i autoværkstedet til at være politiets indsats. - Hvem er politiet, spørger Folmer Larsen retorisk på spørgsmålet om, hvad politiet har foretaget sig i sagen. - Vi har selv gjort det. Det er rigtigt, at jeg havde politiet til at hjælpe med at få bilen ud fra garagen, men ellers er det alle mulige andre, der har trukket i små tråde og fået nettet til at stramme rundt omkring dem, der har gjort det, siger Folmer Larsen. Folmer Larsen tilkaldte politiet med beskeden om, at bilen var fundet i industrikvarteret, og knap en time senere ankom en patrulje - og endnu politibil med en narkohund fulgte efter lidt senere.

