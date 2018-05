Thurø: 74-årige Flemming Ross sygnede langsomt hen i hjemmet på Søndervej på Thurø. Den 29. marts døde den thurinske keramiker og kunstmaler, mest kendt for Thurøpigen med den hjerteformede mund, de store øjne og det blomstrede hår. Nu er der kun hans hustru gennem 55 år, Grete Ross, og deres afghanske mynde tilbage i det store hus.

Og så i hundredevis af malerier, tegninger, keramik - og Chesterfield-møbler.

- Flemming var meget flittig, og så samlede han, siger hun med et lille smil, da hun viser rundt i det overfyldte atelier.

Nu sælger hun ud af alle sagerne - også huset er sat til salg, for hun vil gerne flytte til Svendborg i et rækkehus, hvorfra det er nemmere at passe sit arbejde som bogholder for mindre firmaer. Nu da hun ikke har sin mand til at køre for sig mere.

- Vore børn har valgt nogle ting, de gerne vil beholde, og så har jeg jo også selv noget, jeg holder særligt af. Men ellers håber jeg, at vi kan sælge en god del, siger Grete Ross.

Flemming Ross har gennem årene solgt sine Thurøpiger til ind- og udland. I mange år solgtes de også gennem en grossist, og lørdag får hele verden igen adgang til dem i form af blomsteropsatser, lamper, skåle og fade.

Det sker på Svendborg Auktionerne, som denne dag har 40 numre i kataloget med Ross' navn på.

- Det bliver spændende at se, om nogen vil købe dem, siger Grete Ross, der ikke selv vil være til stede ved auktionen.

- Det vil jeg nok ikke bryde mig om, siger hun.