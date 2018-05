Martin Birger Nielsen tænker, at der vil være lokal interesse for Thurøpigerne, men kan allerede konstatere, at der også er vist interesse fra USA. Så hvad priserne kommer op i, tør han ikke spå om.

Flemming Ross døde for to måneder siden, og de senere år var det mest maleri, der beskæftigede ham. Billeder er der derfor også med på auktionen.

Auktionarius har også fundet sig et andet skatkammer, som han glæder sig til at sætte på auktion.

- Vi har været så heldige at få adgang til et meget stort og meget støvet loft på Sydfyn, hvor vi bliver ved med at gøre gode fund. Vi har foreløbig været der fire gange, og vi er ikke færdige endnu, siger Martin Nielsen og fortæller, at loftet rummer alt, hvad en familie har stuvet af vejen gennem mange år.

- Der er aldrig smidt noget ud - de har gemt det på loftet i stedet.

Blandt andet en større samling af gamle PH-lamper, som i dag er en formue værd.

- Vi har været meget snavsede, men også meget glade efter hvert besøg, siger Martin Nielsen.

- Der bliver ved med at dukke nye ting op. En af de første gange fandt vi for eksempel en 18-armet "Bombardamentskrone" uden skærme. Ved et senere besøg dukkede der så en masse skærme op til den, og så steg værdien jo meget.

Bombardamentskronen og andre af loftets gemmer er med på auktionen på lørdag. Deriblandt et par sjældne PH Septima 5-loftlamper med ravfarvede glasskærme, udført at Louis Poulsen i 1930'erne.

Der er to, der samlet er vurderet til 100.000 kroner.

- Havde de været fra 1920'erne, ville vurderingen have været dobbelt op, for så havde de haft et patent-stempel, siger Martin Nielsen og fortæller, at han og kollegaen kom hjem med spindelvæv i håret og armene i vejret over de fantastiske lamper.

- Derefter tog det os et par timer at samle dem. Det var meget kompliceret, og derfor bliver det også køberen selv, der skal tage lamperne ned, siger han.