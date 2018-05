Iran har i grove træk overholdt restriktionerne for landets atomprogram, siden præsident Donald Trump for tre uger siden trak USA ud af den internationale aftale.

Det siger Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) ifølge nyhedsbureauet Reuters i sin første rapport efter meldingen fra Trump.

Ifølge IAEA har Iran blandt andet overholdt grænsen for størrelsen på landets lager af beriget uran og for det tilladte niveau af berigelse.

IAEA er dog ikke helt tilfreds med den adgang, Iran giver til IAEA's inspektører. Det går for langsomt at få fuld adgang for alle inspektører.

- Det ville lette gennemførelsen af aftalen, hvis Iran samarbejdede rettidigt og proaktivt for at sikre denne adgang, hedder det blandt andet i rapporten.

Donald Trump meddelte 8. maj, at USA trækker sig ud af aftalen.

De øvrige aftaleparter - Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Rusland, Kina og Iran - arbejder for at redde aftalen. De mødes fredag i Wien for at diskutere deres næste skridt.