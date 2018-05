2 / 4

83-årige Hans Chr. Brandt er trillet helt ud i strandkanten for at nyde udsigten over bæltet og broerne. Han får en snak med Marianne Qvist, fra aktivcentret i Ørbæk. Hans Chr. Brandt er for tiden på aflastning på det kommunale rehabiliteringscenter. Foto: Mogens Rasmussen.