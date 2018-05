Quick-Step kunne torsdag fejre holdets femte etapesejr i dette års udgave af Giro d'Italia.

På 18. etape, der sluttede på en stigning, var Maximilian Schachmann stærkest, og han kørte over målstregen med god afstand til Ruben Plaza (Israel Cycling Academy) og Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec).

Dermed var der dobbelttriumf onsdag og torsdag, da holdets italienske sprinter Elia Viviani onsdag vandt sin fjerde etapesejr i årets Giro.

Torsdag var første skud i bøssen i den sidste kamp om den samlede sejr, og det var den første af tre etaper i Alperne.

Rytterne skulle ud på i alt 196 km fra Abbiategrasso til Prato, hvor det hele blev afgjort på en kategori-1-stigning op til målet i Prato Nevoso til sidst.

Der var gang i to cykelløb, da 12 ryttere sad helt alene i front inden stigningen og havde lidt under et kvarters forspring til feltet med favoritterne.

Her måtte Simon Yates (Mitchelton-Scott) i den lyserøde førertrøje se sig udsat for flere angreb.

Tom Dumoulin (Sunweb), der var lidt under et minut efter i det samlede klassement, forsøgte et angreb med halvanden kilometer igen.

Her lykkedes det Yates at holde sig til, men da Chris Froome (Sky) kort efter angreb, kunne Simon Yates ikke holde britens hjul.

Det kunne Dumoulin, og han hentede dermed ind på Yates' samlede forspring, som nu er på 28 sekunder, inden der fredag igen skal dystes i bjergene.

I gruppen foran sad blandt andre Michael Mørkøv (Quick-Step), der kørte sig inde på en sjetteplads på etapen.

19 kilometer før mål kørte Trek-rytteren Boy van Poppel væk fra frontgruppen og sad alene fremme med 30 sekunders forspring inde på stigningen.

Med Mørkøv i front blev van Poppel kørt ind med 12 kilometer igen, og gruppen blev splittet på stigningen. Mørkøv holdt i begyndelsen fast blandt de forreste og arbejdede for holdkammeraten Maximilian Schachmann.

Med fem kilometer igen sad Schachmann alene fremme med Mattia Cattaneo, mens de havde ryttere lige bag sig.

Inde på den sidste kilometer angreb Cattaneo flere gange for at komme af med Schachmann, men det lykkedes ikke og Ruben Plaza kom tilbage til de to, men Schachmann var urørlig til sidst.