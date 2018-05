Dalum vil forsøge at nappe point ude med hjemmestærke Aarhus Fremad

FODBOLD: Dalum stiller op uden forsvarskrumtappen og anfører Rune Corfitzen på det berømte Riisvangen Stadion i Århus, hvor Fremad har høstet mange point. Corfitzen har karantæne, og assistenttræner Morten "Lange" Christensen starter i første omgang på bænken.

- Hvis vi skal bruge Morten, skal vi helst være meget på bolden eller vi kan bruge ham til sidst i et femmands-forsvar for at redde en storm af. Han er trods alt ikke helt tip-top i form, siger Dalum-træner Anders Nielsen om den 39-årige stopper og assistent.

Til gengæld er profilen Frederik Humlegaard tilbage efter karantænen, der blev afsonet mod B93. Lukas Harder vil nok kun blive brugt på bænken på grund af knæproblemer og Anders Nielsen vil gerne have ham 100 procent klar til de næste to kampe. Men er der behov for ham, får han spilletid. Dalum er tre point fra nedrykningsstregen på den rigtige side og vil gerne stjæle noget med fra Riisvangen.

- Det er en mundfuld, men vi har tidligere vundet 1-0 over dem, men Næsby har lige vundet 4-1 over Fremad, men hvis vi kan få noget med deroppe fra, vil det være fantastisk. Det er ikke noget dårligt hold. Heller ikke mod Næsby, hvor Martin Lund scorede to langskudsmål mod dem, siger Anders Nielsen.

Dalum har angriberen Tais Holm Christensen med igen. Han har været ude med en brækket tå i seks uger.