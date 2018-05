Nyborg: Et par gange er publikum væltet bagover på balkonen i Bastionen. Ikke altid på grund af de kulturelle input, men fordi stolene på den gamle og utidssvarende balkon er tippet på det slidte og skæve gulv.

Det er dog endegyldigt slut med den slags. For Kultur- og Fritidsudvalget har indstillet, at der frigives 105.000 kroner til en renovering af balkonen på Bastionen. Det er dog kun en lille del af de i alt 1,3 millioner kroner, som udvalget ønsker frigivet til projekter inden for idrætsfaciliteter og kultur.

Nyborghallerne lægger alene beslag på de 0,9 mio. kroner. Det er prisen ifølge en licitation, og midlerne skal ifølge udvalgsformand Erik Rosengaard (V) anvendes til at lægge et helt nyt trægulv i hal 2.

- Gulvet er slidt, og idrætsudøverne træder igennem. Det er rart, at vi har nogle penge, så vi kan holde en god standard. Og vi er godt med i Nyborg Kommune, vurderer udvalgsformanden.

Også øvelokaleforeningen Muzirkus i Nyborg får bedre forhold i hverdagen med renovering af to lokaler i kælderen. Her indstiller udvalget, at der frigives 180.000 kroner.

Garderhusets nedløbsrør er heller ikke længere i god forfatning, og her venter en regning på 30.000 kroner plus 38.000 kroner til montering af dørpumper. Også Ullerslev Kultur- og Fritidscenter kan se frem til at få udskiftet en slidt varmtvandsbeholder til 47.000 kroner.

Der er i alt afsat godt tre millioner kroner i anlægspuljen på årets budget til at forbedre faciliteterne i idræt og kulturen. Og med de allerede frigivne 0,82 millioner kroner plus de indstillede 1,3 millioner kroner, så er der forsat en 1,1 millioner kroner til nye tiltag.