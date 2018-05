Han debuterede i Bundesligaen for selveste Bayern München som 17-årig, og i en alder af bare 18 år kunne han trække den rød-hvide trøje over hovedet til sin første A-landskamp mod Sverige.

Pierre-Emile Højbjerg fik en kometagtig begyndelse på sin fodboldkarriere og blev allerede som teenager regnet som en nøglespiller på landsholdet.

Det lignede starten på en lang karriere i spidsen for landsholdet, men så snorlige skulle fortsættelsen ikke blive.

I 0-1-nederlaget til Montenegro i Parken i oktober 2016 udviste Højbjerg stor frustration over at blive udskiftet. Det behagede ikke landstræner Åge Hareide, der også mente, at Højbjerg havde sin egen opfattelse af, hvordan han skulle spille.

Siden har nordmanden ikke sendt bud efter Højbjerg. Lige indtil han udtog bruttotruppen til VM, hvor den nu 22-årige midtbanespiller var blandt de 35 spillere.

- Jeg kræver, at spillerne følger planen 100 procent. Træner og spillere skal være enige. Ellers kan du ikke skabe et hold. Højbjerg er ung, og det handler ikke om uvilje. Han var ivrig og umoden, men han behøver disciplin.

- Det er ligesom med hunde. Du kan være hvalp i en periode, men så skal du vokse og blive en hund, siger Åge Hareide.

Også på klubholdet Southampton har Højbjerg været ude i kulden. Han var langt fra spilletid først på sæsonen, men han kæmpede sig tilbage og blev en bærende kraft på holdet fra november og sæsonen ud, hvor klubben undgik nedrykning.

- Jeg ved ikke, om man skal sammenligne med hunde, men jeg er vokset med opgaven og har grebet chancen. Jeg var godt skolet fra Bundesligaen, men Premier League har en anden kultur og mentalitet, som jeg skulle vænne mig til.

- I de første to måneder var jeg ikke i truppen, og min manager (Mauricio Pellegrino, red.) kiggede ikke på mig i starten. Men ti dage før han blev fyret (i marts, red.), sagde han til mig, at jeg var den, der havde udviklet sig mest under ham.

Spørgsmål: Hvordan har du udviklet sig?

- Jeg har været igennem en modningsproces, hvor det var nødvendigt at tage et skridt tilbage for at tage to frem. Jeg er blevet mere tålmodig, og på den lange bane har jeg vundet på min daglige flid.

- Jeg har også lært meget som menneske. Jeg har fået en datter, og det har givet mere ro og perspektiv på livet, og så ændrer man sig også som sportsmand.

Spørgsmål: Gik det for stærkt i begyndelsen af karrieren, når du var nødt til at tage et skridt tilbage?

- Når man er i det, kan det ikke gå stærkt nok. Lige indtil man rammer en anden bil. Det er en modningsproces både i karrieren og i livet, svarer Højbjerg.

Han træner med landsholdet fra onsdag til fredag i denne uge, hvorefter bruttotruppen på 35 spillere skæres ned til formentlig 26 spillere søndag eller mandag.

Senest 4. juni skal Hareide beslutte, hvilke 23 spillere der skal med til Rusland.

- Jeg vil være taknemmelig og være klar med liv, sjæl og hjerte, hvis jeg får chancen. Jeg tror på mig selv og skal vise Åge, at jeg har lært af tidligere og er blevet bedre og er mere moden, siger Pierre-Emile Højbjerg.