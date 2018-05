Faaborg: Tre skolepiger ankommer til havnebadet torsdag eftermiddag. De skal have en dukkert efter skoletid i det skønne sommervejr. De tager i døren ind til kvindernes omklædningsrum i forventning om, at de kan komme ind og tage deres badetøj på.

Det kan de ikke. Døren er låst. Og det har den været i flere dage.

Det har flere undret sig over. Det virker meget mystisk, for døren ind til mændenes omklædningsrum i den anden side er åben.

Forklaringen er, at der er begået hærværk på døren fra kvindernes omklædningsrum ind til saunaen.

- Ja, vi burde jo nok have sat et skilt op, som fortalte, hvorfor døren er låst, erkender Erik Møller Frøkiær fra kommunens afdeling for Natur og Trafik, som har med havnebadet at gøre.

- Men der er lige kørt en håndværker derned for at reparere det, så der skulle gerne været åbent igen torsdag aften, siger Erik Møller Frøkiær.

Ganske rigtigt. Kort efter møder avisen Glenn Hansen fra PH Byg.

- Ja, det er nogle unge mennesker, der har taget godt ved. De har simpelthen revet dørhåndtaget ind til saunaen af, konstaterer han, mens han er i gang med værktøjet.

- Jeg skal nok få det ordnet, så omklædningsrummet igen er åbent, siger han.

Så vidt, så godt. Erik Møller Frøkiær fortæller, at der også er bøvl med den udendørs bruser på havnebadet.

- Den virker ikke i øjeblikket. Men vi har sat en håndværker på, så den skulle også snart komme i orden, siger han.