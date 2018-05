Sådan får du byggeret

Freja ejendomme udbyder storparceller, hvor der er mulighed for at bygge et større antal tæt-lav eller etageboliger i meget attraktive omgivelserNedrivning af flere ikke brugbare bygninger på sygehusgrunden åbner mulighed for at opføre nye boliger i en variation af 1 og 2 plans rækkehuse samt lejligheder med altaner. Freja ejendomme er i samarbejde med kommunen ved at udarbejde en ny byggeretsgivende lokalplan for området, som kan realisere Praksis Arkitekter udarbejdet masterplan. Her vil med mulighed for at bygge op til 6.400 etagemeter boliger, placeret foran den smukke hovedbygning. Lokalplanen forventes at komme i hørring over sommer 2018.Har du lyst til at høre mere om køb af byggeretter, er du velkommen til at kontakte Mark Rendbæk fra Rendbæk Consulting ApS på tlf. 20628260 eller mail: mark@rendbaek.com