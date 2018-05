Forskere fra blandt andet Danmark begynder snart at indsamle vandprøver fra Loch Ness-søen i Skotland for at finde ud af, hvad der gemmer sig i dybet.

Det er et af historiens helt store mysterier - for de fleste blot en vandrehistorie - men videnskaben er ikke for fin til bogstaveligt talt at forsøge at nå til bunds i...