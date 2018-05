Både den officielle og private side har fået plads i et nyt portræt af kronprins Frederik.

Officersuniformen, de hvide handsker og elefantordenens lyseblå bånd tværs over brystet er det første, der springer én i øjnene.

Men bag det officielle ydre gemmer kronprinsens anden virkelighed sig.

Portrættet, der er malet af den australske billedkunstner Ralph Heimans, indeholder således flere symboler på, hvad der fylder kronprinsens liv.

På billedet står kronprinsen i havesalen på Fredensborg Slot. Det var her, han første gang præsenterede Mary Donaldson for offentligheden.

Kronprinsessen er også med på portrættet og kan ses i et spejlbillede omgivet af parrets fire børn. Dronningen kan ligeledes ses i et spejlbillede.

Maleriet offentliggøres torsdag på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i Hillerød under overværelse af kronprinsparret og dronningen i anledning af kronprinsens 50-års fødselsdag 26. maj.

Udstillingen kan ses af offentligheden fra fredag til og med 2. september.

Ralph Heimans håber, at publikum vil reflektere over det danske monarki og kronprinsens rolle, når de ser portrættet.

- Jeg vil gerne have folk til at tænke over, hvordan det er at være medlem af den kongelige familie. Hvordan det er at leve uden den frihed, som vi andre har, siger han.

Det er anden gang, at han portrætterer et medlem af den danske kongefamilie.

Første gang var det kronprinsesse Mary, og ifølge museumsdirektør Mette Skougaard er det planen, at de to malerier skal hænge ved siden af hinanden.

Kongelige portrætter er typisk i højformat, men Ralph Heimans er kendt for sit horisontale format. På den måde får han mere plads til at fortælle en historie om den portrætterede.

Kronprinsens portræt er 1,7 meter højt og 2,5 meter bredt og er malet med oliefarve på lærred.