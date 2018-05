Trods hård kritik fra tidligere Realdania-direktør Hans Peter Svendler fastholder Frederik Barfoed fra Barfoed Group, at byggeriet på bl.a. Thomas B. Thriges Gade efter hans mening er for tæt.

Barfoeds kritik I forbindelse med en artikel i onsdagens Fyens Stiftstidende om Barfoed Groups planer om at opføre 700-800 nye boliger i Munkebjerg Park ved Niels Bohrs Allé, rettede koncerndirektør Frederik Barfoed kritik mod nogle af Odenses andre bygherrer og byggerier. Læs hans kritikpunkter her: - "Barfoed Group har valgt en anden retning i forhold til de mange byggerier, som i disse år opføres i Odense Kommune, hvor man mange steder bygger ekstremt tæt og i en til tider meget ordinær arkitektur uden meget sjæl og passion fra bygherren". - "Når det går så stærkt, som det gør i samfundet for tiden, så har alle projekter gang på jorden. Det kan gøre, at nogle, som har solgt projektet videre, inden de er gået i gang med at bygge, måske ikke tager den opgave så alvorligt, som man kan ønske". - "I den byudvikling, Odense gennemgår i disse år, bygger vi jo også til de næste generationer, og der synes jeg, vi ser en meget ensartet og kønsløs arkitektur." - "Jeg er ikke ude på at genere nogen kollegaer, men efter min overbevisning er der bygget alt for tæt på Thomas B. Thriges Gade. Der er dybest set ikke noget galt i at bygge tæt, og det er jo ikke færdigbygget endnu, men af det, jeg har set indtil videre, så ligger det tæt, i forhold til at man gerne vil have dagslys i boligerne og aktive fællesarealer, som er det, vi satser på. Det virker, som om at man nærmest ikke kan sidde ude på sin altan, uden at folk kan kigge direkte ind på dig." Torsdag kommenterede Hans Peter Svendler, tidligere Realdania-direktør og medskaber af TBT-projektet, kritikken i en kontant tone. Han sagde blandt andet. - Rent fagligt i forhold til tæthed, mener jeg, det er helt ude i hampen det, når han (Frederik Barfoed, red. ) siger, at Thomas B. Thriges Gade opføres med en for høj tæthed, når bebyggelsesprocenten kun er cirka det halve af den måde, man bygger på i Aarhus og København. - Jeg kan ikke tage det seriøst. - Hele ambitionen i Thomas B. Thriges Gade-omdannelsen er jo netop at løfte Odense og få byen gjort i stand til at kunne konkurrere med København, Aarhus og de andre byer.

Frederik Barfoed påpeger, at han hele tiden har talt for, at tæt byggeri nogle steder kan være det rigtige.

- Jeg tror måske, han (Hans Peter Svendler, red.) skulle have læst det, jeg udtalte i onsdags, lidt mere grundigt, inden han reagerede, siger koncernchefen, der selv bor i Odense M.

Barfoed fastholder, at byggeriet på Thomas B. Thriges Gade i hans optik fremstår for kompakt.

- Den hvide beton (Odeon, red.) og de høje bygninger især i den nordlige ende af området fremstår efter min mening lige tæt nok i forhold til, at de nærmeste naboer er det historiske H.C. Andersen Kvarter med sine fine små, lave huse. Jeg er enig i, at tæt byggeri nogle steder kan være velbegrundet - og er nødvendigt for at gøre byen mere storby-agtig. Men jeg fastholder, at lige på det her sted, bliver det efter min opfattelse for massivt.

- Mit formål med at sige det, jeg har sagt, har været at rejse en generel debat omkring, hvordan vi bygger i Odense på en måde, så vi samtidig tager hensyn til og passer på den eksisterende arkitektur i den by, vi bor i, som jeg holder meget af. Jeg kan kun beklage, hvis det har provokeret unødigt, men jeg synes, debatten er vigtig, siger Frederik Barfoed.