Per Lauritsen, lagerchef i Plan Organic på Langeland, blev opkrævet 168 kroner per pakke, der skulle hentes af kurerfirma på Langeland i tillæg for at køre til yderområder. Det kan firmaet ikke være bekendt, mener viceborgmester Lisa Pihl Jensen (S).

Langeland: Lagerchef i Plan Organic Per Lauritsen kan både se fordele og ulemper ved at drive virksomhed på Langeland. Han mener, at huslejepriser og omkostninger ved at drive virksomhed i det hele taget er lavere på Langeland end mange andre steder, og det er selvsagt et stort plus.

Men man skal være vaks, når man forhandler aftaler om eksempelvis logistik, mener han.

- Vi har lige været udsat for, at vi må skifte kurerfirma, fordi firmaet forlanger ekstra penge for at køre til yderområder. De kom hver dag og hentede varer, og hver gang de tog én kasse på hylden, skulle vi betale 168 kroner i tillæg, fordi det er yderområde. Så er det træls at skulle sende 20 kasser afsted, siger Per Lauritsen, der ikke ønsker at oplyse navnet på det pågældende kurerfirma.

Dog er det lykkedes at finde et andet kurerfirma, der ikke opkræver meromkostninger ved yderområder.

- For det hører ingen steder hjemme, siger Per Lauritsen, der håber, at lokalpolitikerne kan hjælpe med at sætte fokus på problematikken.

- Når politikerne læser det her, så håber jeg, der ringer en klokke, for Langeland skal ikke betragtes som et yderområde, hvis vi skal have vækst på øen. Det er ikke relevant at tale om yderområder i lille Danmark, siger Per Lauritsen.