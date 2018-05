Helene og Jakob Keis Fiedler rykkede fra Nørrebro i København til en landejendom i Østjylland for at få livet som designere og keramikere til at gå op med drømmen om at dyrke deres egne grøntsager, holde høns og får og kunne lade børnene lege frit i området. Frygten for at ende ude på landet afskåret fra trends og tendenser har vist sig ubegrundet. Faktisk er de nogle gange for hurtige til at skifte til en ny type produkter.