En 48-årig mand er torsdag idømt syv års fængsel ved Retten i Odense for at have begået adskillige tilfælde af voldtægt og overgreb mod sin nevø, sin niece og flere af deres venner i Aarup.

Retten i Odense har på de væsentligste punkter dømt i forhold til anklageskriftet. Den 48-årige er således dømt for at have blufærdighedskrænket sin nu 15-årige nevø, fra han var syv år gammel, og for have voldtaget ham ved samleje ikke under tre gange, efter han var fyldt ti år, og indtil han blev 15 år. Dertil kommer et forsøg på samleje og adskillige tilfælde af anden seksuel omgang end samleje.

Den 48-årige har desuden fået forbud mod at færdes i nærheden af gerningsstedet og forbud mod at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af voksne.

Den 48-årige er også dømt for at have haft anden seksuel omgang end samleje med sin søsters datter ved flere tilfælde, fra hun var otte år gammel, indtil hun var 10 år gammel. Fordi pigen var under 12 år gammel, er der i juridisk forstand tale om voldtægt. Han er også dømt for at have blufærdighedskrænket hende og have brugt ulovlig tvang.

Derudover er den 48-årige dømt for at have haft andet seksuelt forhold end samleje med to drenge, som var venner med hans nevø. Slutteligt er han også dømt for at have blufærdighedskrænket sin niece, sin nevø, en af niecens veninder og to af nevøens venner.

Sagen byggede primært på vidneudsagn fra børnene samt vidneudsagn fra to forældre og en skolelærer, som kunne bekræfte nogle af de ting, børnene havde fortalt. Anklageren lagde i sin procedure vægt på, at børnenes forklaringer var meget detaljerede og troværdige. Også forsvarsadvokaten fandt børnenes forklaringer troværdige, men han mente samtidig også, at hans klients forklaring om, at han ikke havde gjort det, var troværdig.

Den 48-årige har igennem hele sagen nægtet sig skyldig, og han overvejer nu i samarbejde med sin forsvarsadvokat, om sagen skal ankes.

- Det er en streng straf. Nu skal vi se dommens præmisser, og så vurderer vi i hvilket omfang, den kan ændres ved en eventuel ankesag. Syv år er lang tid, og praksis ligger ikke helt fast på området, siger forsvarsadvokat Jens Lykke Gregersen.