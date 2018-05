Høringsfristen til sparekataloget på social- og sundhedsområdet har været alt for kort og presser de psykisk syge brugere unødigt. Sådan lyder det fra Majbritt Olsson, der har meldt sig som talsperson for brugerne af Psykiatricenter Vestervangen.

Tommerup: De seneste par uger har ikke været sjove på Psykiatricenter Vestervangen. Sådan lyder det fra en af brugerne, Majbritt Olsson, der fortæller, at den korte høringsfrist på sparekataloget på social- og sundhedsområdet, har presset brugerne af psykiatricenteret unødigt.

- Det var med meget kort varsel, vi skulle komme med høringssvar. Der var vild panik, og det har nogle ikke kunnet holde til. Mange føler, at det her bliver trukket ned over hovedet på dem, og vi ville gerne være blevet oplyst noget før, siger Majbritt Olsson.

Og netop brugerne af psykiatricentret er særligt sårbare ifølge leder af centeret, Hanne Longhi, der også fortæller, at brugerne har været bekymrede.

Charlotte Kjær, formand for Social- og Sundhedsudvalget, fortæller, at udvalget har haft flere overvejelser om, hvordan høringsperioden skulle være. Udvalget skal senest på sit møde i begyndelsen af juni være klar med et forslag til genopretningsplanen.

- Jeg er udmærket klar over, at det bliver meget presset. Men modsat var vi i udvalget enige om, at for at vi har tid til at læse høringssvarene grundigt igennem og få afklaret eventuelle spørgsmål, var vi nødt til at skære høringfristen til. Vi gør det for at få det bedste beslutningsgrundlag overhovedet for den bundne opgave, vi har fået, siger hun.