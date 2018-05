Kerteminde: Den 9. juni er det præcis 110 år siden, grundstenen til Kerteminde Folkehøjskole blev indmuret. Og den 24. maj 2018 blev grundstenen indmuret igen - denne gang for at markere rejsegildet for 69 boliger bygget af Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB).

- Det her bliver helt unikke boliger, og vi så da også allerede ved åbent hus og 1. spadestik en enorm interesse - specielt fra seniorer, der gerne vil bo heroppe og nyde det gode liv, sagde bestyrelsesformand i FAB Erling Nielsen, da der torsdag var kombineret rejsegilde og indmuring af grundsten.

Borgmester Kasper Olesen udnævnte Sortekilde som et af de mest fantastiske steder i Kerteminde.

- Jeg er stolt over at være borgmester i kommunen med Danmarks bedst beliggende almene boliger - for det er jeg ikke i tvivl om, at det bliver.

De nye boliger skal være klar til næste forår, og tidsplanen holder så nogenlunde, forsikrede Christian Thuesen, direktør i C&W Arkitekter:

- Vi er lidt foran på nybygningerne og lidt bagud på ombygningerne. (ström)