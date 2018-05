Indsigt

Hanne Longhi, leder af Psykiatricenter Vestervangen i Assens Kommune, fortæller, at brugerne af centeret er bekymrede over Social- og Sundhedsudvalgets spareforslag.

Hvordan påvirker et besparelsesforslag som det her brugerne af psykiatricenteret?

- Det kommer til at have betydning for dem, fordi serviceniveauet ændres. Men det er politikerne, der bestemmer, hvilket serviceniveau der skal være. Som leder vil jeg altid forsøge at gøre det bedste for borgerne for de penge, der er til rådighed.

Hvordan har brugerne reageret på besparelsesforslaget?

- De er bekymrede, også fordi de kan ikke helt gennemskue, hvilken betydning det får for dem og på hvilken måde, de kan blive berørt af det.

En af jeres brugere Majbritt Olsson fortæller, at bekymringerne for besparelserne allerede er skyld i, at flere af jeres brugere er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling. Kan du bekræfte det?

- Jeg er ikke eksakt vidende om, om det er korrekt. Jeg har ikke undersøgt antallet af indlæggelser, og hvad de eventuelt måtte skyldes.

Hvor sårbare er jeres brugere?

- Det er jo psykiatri, vi arbejder med. Det er klart, de kan føle, at de er meget udsatte i forhold til reduktioner. Den følelse kan man ikke tage fra dem. Det er noget, vi må forholde os til, hvordan vi får støttet dem i den her proces.

Hvordan støtter I dem?

- Vi taler med dem, og hvis de er utrygge, prøver vi at skabe tryghed for dem. Det er medarbejderne rigtig gode til.

Majbritt Olsson frygter, at selvmordprocenten og antallet af indlæggelser vil stige, hvis besparelserne gennemføres. Er der grund til bekymring?

- Det er svært at svare på. Det er meget subjektivt, hvordan de forskellige opfatter sådanne reduktioner, og hvordan det vil påvirke den enkelte. De siger, det bekymrer dem. Det må man i hvert flad lytte til og respektere.

Majbritt Olsson er bekymret for, at en besparelse på psykiatricenteret kan betyde, at der skæres i det antal, der visiteres dertil. Kan det ske?

- Der kan ændres i serviceniveauet på mange måder. Det kan være på antal visiterede, det kan også være åbningstider. Det er politikerne, der bestemmer, hvordan serviceniveauet skal være.