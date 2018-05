Uden den hjælp, 44-årige Majbritt Olsson har fået på Psykiatricenter Vestervangen, mener hun ikke, hun ville være her i dag. Hun frygter, at der skal skæres på antallet af visiterede til centeret, hvis Social- og Sundhedsudvalgets spareforslag træder i kraft.

Tommerup: 44-årige Majbritt Olsson sidder på terrassen ved Assens Psykiatricenter, Vestervangen i Tommerup og ryger en smøg. På bordet foran hende ligger hendes papirer i en perfekt firkantet bunke. Ovenpå ligger hendes cigaretitui, og ovenpå det ligger hendes lakridspastiller og hendes lighter. Alt sammen er placeret sirligt lige.

Imens Majbritt Olsson fortæller, kæmper hun en indre kamp for ikke at rette på det askebæger, der står på den ene side af bordet. Hun vil helst have placeret det præcis i midten af det runde bord. Men når hun er på psykiatricenteret i Tommerup, skal hun øve sig i at slappe af og ikke lade sin OCD overtage.

OCD er en angstdiagnose, og for Majbritt Olsson betyder sygdommen, at hun ofte føler sig nødsaget til at tælle sine skridt, at der skal være rent og ryddeligt, og at hun har en frygt for tallet seks. Hvis hun har været ude at gå, og antallet af hendes skridt ender på noget med seks, må hun tage et skridt mere.

Men sygdommen betyder også, at hun i dårlige perioder ikke føler, at hun er god nok. Hun føler, hun er til besvær, og derfor har hun længe kæmpet med selvmordstanker.

Tanker, som der nu er langt færre af, siden hun begyndte at komme på Psykiatricenter Vestervangen i 2011. Derfor bekymrer det Majbritt Olsson, at psykiatricenteret er truet af besparelser, fordi Social- og Sundhedsudvalget skal spare 26 millioner kroner for at genoprette økonomien på området. Der skal spares, hvad der svarer til 2,4 medarbejdere indenfor dag- og beskæftigelsestilbud til handicappede, psykisk syge og personer med senhjerneskade i Assens Kommune.