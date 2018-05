Der har været lukket og slukket for Fyrtøjet siden oktober, men lørdag åbner børnekulturhuset igen for byens børn. Vi var med på et smugkig i den nye udstilling Elverhøj.

Øjnene skulle lige vænne sig til det svage blå-, grønne- og gullige lys indenfor. Og så blev det hele afsløret: Pompøse møbler, drikkebægre i sølv, rødder, der voksede ud ad væggene og en bjergformation, der omvendt rejste sig opad og blev til en lille grotte. Og rundt om alle de små hvinende børn fra Balletskolen i Odense klædt ud som elvere og trolde. De legede med sværd og lod som om, de spiste plastikmad, overdådigt anrettet på et langbord. Fyrtøjet genåbner som Elverhøj Børnekulturhuset Fyrtøjet genåbner lørdag i Nyborgladen og Ejler Rønnows Gård i museumskomplekset Møntergården med udstillingen Elverhøj.Ligesom det før var tilfældet er Fortællerskolen og Billedskolen bibeholdt. I de nye rammer har de til huse i Ejler Rønnows Gård.



Fyrtøjet lukkede i oktober 2017, fordi bygningerne ved siden af H.C. Andersens Hus skulle rives ned. I 2020 flytter Fyrtøjet tilbage i det kommende H.C. Andersens Eventyrhuset.



Fra tirsdag til fredag vil der være åbent for skoleklasser og børn fra andre institutioner. Lørdag og søndag er der åbent for børnefamilier. Mandag holder Fyrtøjet lukket. Hele sceneriet var som noget fra en fantasy-film - mere eller mindre dét, folkene bag Børnekulturhuset Fyrtøjet har haft i tankerne for deres nye aktivitetsudstilling Elverhøj baseret på H.C. Andersens eventyr af samme navn. Udstillingen åbner i Nyborgladen ved Møntergården lørdag. Tirsdag var vi med til et smugkig, da der var forpremiere for samarbejdspartnere.

Fantasy-rødder i HCA

- Jeg er glad. Og lettet over, at det hele er lykkedes og er endt, som vi har forestillet os. Folk har fortalt os, at de har savnet stedet. Det har vi også selv. Vi glæder os meget til lørdag, siger Rikke Jahn Svinding, formidlingskoordinator i Fyrtøjet. Indvielsen for offentligheden vil markere genåbningen af Fyrtøjet, som lukkede i oktober sidste år, da bygningerne ved siden af H.C. Andersens Hus skulle rives ned. I 2020 flytter Fyrtøjet tilbage i det kommende H.C. Andersens Eventyrhus. Indtil da får børnekulturhuset til huse i Nyborgladen og Ejler Rønnows Gård udlånt af Odense Bys Museer. Normalt skifter Fyrtøjet udstilling årligt, men Elverhøj fortsætter frem til flytningen i 2020. Også selvom eventyret om elverkongen og hans familie i deres underjordiske hule ikke er blandt de mest kendte fra nationaldigteren. - Det er én af pointerne. Udover de kendte historier, vil også gerne formidle de mindre kendte. Desuden spiller Elverhøj-universet godt sammen med det univers, børnene kender i forvejen fra deres fantasy-bøger og -film. Vi vil gerne vise, at det, de læser og ser i Ringenes Herre eller Harry Potter, har rødder helt tilbage til H.C. Andersen, fortæller Rikke Jahn Svinding.

Pølsevogn midt i elverhulen