Mange på Baumgartensvej frygter, at de vil miste parkeringspladser, hvis en klimasikring af vejen bliver gennemført. Andre er dog mere positivt stemt. Tommelfingeren drejes gradvist opad i takt med, at man skridter ned ad gaden.

De kommer dryppende til, og klokken 17.00 er højre og venstre side af Baumgartensvej tætpakket af parkerede biler. I hvert fald op mod Skibhusvej, hvor vi begynder turen ned ad vejen for at tale med beboere. Emnet er kommunens planlagte regnbede, som næsten vil æde hver anden parkeringsplads, hvis de anlægges på seks veje i Skibhuskvarteret. Baumgartensvej er den næste, der står for skud, og det har fået folk på vejen til at sende kritik i retning af politikere og forvaltning. De første tre, som åbner døren, vil ikke stå frem i avisen med navn, men én fortæller, at det hele har virket som et prestigeprojekt, som skulle gennemføres uden om borgernes behov. Fælles for de tre beboere er, at de vil være kede af at få færre parkeringspladser. Ingen af dem kan parkere andre steder end på vejen, for de har ingen indkørsler.

Flytning ikke gjort sværere

Heller ikke Karsten Ribert nogle villaer længere nede jubler over udsigten til et skrumpende p-areal. - Bede er dejlige, men de gør sig bedre på den anden side af hækken. Ikke på en offentlig vej, hvor man parkerer, slår han fast. Han og hustruen Lone har netop solgt deres hus, og de planlagte bede har ikke gjort beslutningen om at flytte sværere, fortæller han. - Det ærgerlige er, at vi er meget med på ideen. Det er supergodt, hvis man kan lave tiltag for miljøet og for dem, der får vand i kældrene. Men det er, som om kommunen har sagt, at bilerne ikke findes i byerne. Man må kunne lave noget vandgennemtrængeligt underlag, man kan parkere på i stedet. For min skyld over hele vejen, hvis det er dét, der skal til.

Casper Falkenberg åbner sin villadør med en anden indstilling. Han har meldt sig som frivillig beboerambassadør for projektet, selvom det kan ramme ham selv. - Vi vil få et bed lige ude foran, og med to biler vil vi komme til at skulle parkere længere væk og lede efter en plads. Det kan være, det bliver smadderirriterende, men nogle gange skal man se ud over egen næsetip og gøre noget for miljøet og hinanden, siger familiefaren. Ned ad Baumgartensvej bliver der hus for hus længere mellem de parkerede biler. Sådan er det altid. Nogle mener, at mylderet i den anden ende skyldes flere bilejere fra to etageejendomme i begyndelsen af gaden. Andre mener, at folk fra Piosgade og Hørdumsgade er begyndt at holde her, efter der kom regnbede på deres veje.

Birgit bruger to hjul