Et større projekt, hvor seks gader i Skibhuskvarteret skulle sikres mod fremtidige regnbyger, er indtil videre kuldsejlet, efter beboerne har protesteret.

Ideen er ellers smart nok. Store regnbede med stauder og træer samt såkaldte grønne linjer i siden af vejene opsamler og nedsiver regnvandet. Så løber det uden om den i forvejen belastede kloakledning, og dermed undgår husejere at få spildevand i kældrene.