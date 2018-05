Overdragelse

- Det irriterer mig, at det skal være så svært skabe løsninger, fordi vi af finanstilsynet får at vide, vi ikke må, siger Jan Krog om samarbejdet med den finansielle sektor.

- Nu vil jeg gerne lave noget andet. De sidste 10 år med finanskrise har ikke været så sjove. Det har handlet mere om kapital end mennesker. Der er et godkendelsessystem i finanssektoren, hvor mange mennesker ikke har kunne få lov at købe huse de sidste mange år, siger han og fortsætter:

Nu vil han fokusere på sin udlejningsvirksomhed men med mulighed for at tage freelanceopgaver som ejendomsmægler. Efter 25 år med telefonen tændt og altid klar til at besvare opkald næsten hele døgnet, ser han frem til ikke at være helt så meget på hele tiden.

- Jeg bliver 55 år om en uge, og så skal der ske noget nyt, siger han.

Dermed vil han fokusere på sine udlejningsaktiviteter - blandt andet at leje Vesterbrogade 11 ud, som nu står tom, efter Realmæglerne rykkede ud.